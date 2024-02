Pour une union sacrée autour du candidat de BBY. (Par Youssoupha Niang, APR Patte d’Oie) Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Février 2024 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|







Aujourd'hui, la seule bataille qui vaille, c'est de le soutenir. Nous devons faire preuve de dépassement en mettant au rancart les querelles intestines qui ne nous grandissent pas. La préservation de notre Coalition le Benno Bokk Yaakar (BBY) doit être notre préoccupation majeure, un sacerdoce. On ne peut pas aller à ces échéances cruciales en rangs dispersés, en essayant de dynamiter le BBY. Cessons ces discours creux qui ne vont pas dans le sens des intérêts de notre parti, de notre Coalition.



Le Premier ministre candidat a toujours fait preuve de fidélité et de loyauté envers le Président Macky. Cela est su et connu par tout le monde. Alors, pourquoi chercher la petite bête ? Nous devons prêcher une union sacrée autour de notre candidat M.Amadou Bâ pour remporter cette Présidentielle. Il ne sert à rien de se bouffer le nez. Élire Amadou Bâ avec la manière, c'est faire honneur à notre mentor politique M.Macky Sall.

Alors, reserrons les rangs de la cohésion pour relever ce défi hautement herculéen.



