Pour une victoire éclatante le 24 février 2019 : Mamour Diallo se propose de rassembler la famille politique de Macky Sall à Louga

Mamadou Mamour Diallo, le Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines s’est proposé d'être le rassembleur et la courroie de transmission de la famille politique de la mouvance présidentielle à Louga où le président de la République, Macky Sall vient d’effectuer une tournée économique retentissante les 21, 22, 23 décembre 2018.



Si tous faisaient lui comme lui, Macky Sall n’aurait plus à faire du mauvais sang, au sujet des querelles qui minent « Benno Bok Yaakaar », précisément , l’Alliance pour la République (APR). En effet, en conférence de presse lundi, Mamadou Mamour Diallo, leader du mouvement « Dolly Macky »,a non seulement décidé de tendre la main à tous les camarades de la mouvance présidentielle, fussent-ils ses pires détracteurs.



Mais aussi, il a promis de ne ménager aucun effort , pour que, à Louga, la vie au sein du parti présidentiel, soi comme un long fleuve tranquille. Afin que la région, qui a bénéficié de 250 milliards d’infrastructures entre 201 et 2018, soit un bastion imprenable pour Macky Sall et réalise le meilleur score en faveur de ce dernier, au soir du scrutin du 24 février prochain.



Le moins que l’on puisse dire est que l’appel du candidat de Benno Bok Yaaakaar à la Présidentielle 2019 n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Pour cause, à peine Macky Sall a-t-il demandé aux responsables de son parti APR à Louga, à taire leurs divergences que le chef de file du Mouvement « Dolly Macky » a opiné du bonnet. Mamadou Mamour Diallo a non seulement décidé de prendre de la hauteur et faire preuve de dépassement, mais aussi , il dit tendre la main à ses camarades de parti.



Ce, pour taire leurs différends et travailler la main dans la main, pour permettre au président Macky Sall de réaliser le plus grand score, au soir du du scrutin du 24 février 2019.



Le Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines estiment que tous doivent, d’autant plus regarder dans la même direction que, dit-il, leur mentor Macky Sall ne doit plus rien, absolument rien du tout à la région de Louga. Eu égard, indique-t-il, à la cascade de réalisations sorties de terre entre 2012 et 2018. « Notre candidat présente un bilan reluisant ; avec à la clef, 250 milliards FCFA d’infrastructures réalisées depuis latenue du Conseil des ministres décentralisé. Les réalisations sont à 80%.Sans compter 10 milliards FCFA de Promovilles destinés à l’Assainissement, à l’éclairage public et à l’érection d’autres infrastructures », a listé Mamadou Mamour Diallo.



Du centre de santé Marième Faye au Ranch de Dolly, entre autres infrastructures innovantes dans la zone sylvo-pastorale, le leader du mouvement « Dolly » n’a rien laissé au hasard. Après avoir rappelé les 47 mille signatures collectées dans la commune de Louga, par son mouvement, dans le cadre du parrainage, Mamadou Mamour Diallo promet de ne point lever le pied de l’étrier et s’engage à tout mette en œuvre pour convaincre les plus sceptiques que Louga restera un bastion imprenable de Macky Sall.



Seynabou Ndao, correspondante Source A à Louga





