Pour vol d’une chèvre : Deux jeunes condamnés à deux mois de prison ferme Les deux acolytes resteront encore en prison pour deux mois. Ils ont été condamnés par le tribunal de Saint-Louis pour vol de chèvres à Guet-Ndar. Au retour d'une partie de pêche, Issa Niang a constaté qu'une de ses chèvres n'est pas rentrée le soir comme d'habitude. Malgré des recherches effectuées dans certains coins du populeux quartier de la langue de Barbarie, il n'a pas vu l'ombre de sa bête. Après quelques jours de planque loin des regards indiscrets, la chèvre est sortie par les voleurs pour être vendue à une dibiterie du marché de Ndar-Toute. Malheureusement, la chance n'était pas au rendez-vous. Les deux voyous ont été surpris par l'un des fils d’Issa Niang au lieu de la transaction, plus précisément au coin appelé "Café Gui".

Informé par son fils, le propriétaire a rappliqué aussitôt sur les lieux pour l'identification de la chèvre disparue. Sans aucune peine, il a reconnu la bête disparue depuis quelques jours. Avant de demander aux sieurs A. Diagne et A. Sène comment la chèvre est tombée entre leurs mains.



Confus, les deux voleurs se sont renvoyé la balle, s’accusant mutuellement. A. Diagne a pointé du doigt son complice et a soutenu que c'est ce dernier qui lui a remis l'animal. Ce qu’A. Sène a catégoriquement nié sur place avant de profiter des empoignades pour se fondre dans la nature. Une cabale qui sera de courte durée. Il a été cueilli par la police quelques jours plus tard, au retour d'une partie de pêche.



Entendus à la police et au parquet, les deux jeunes pêcheurs-voleurs ont été traduits devant la justice. À la barre du tribunal, les deux accusés, en bons pêcheurs, ont tenté de noyer le poisson.



Durant tout le procès, aucun des deux n'a voulu porter la responsabilité du vol de la chèvre. Une tactique qui ne les a pas tirés d'affaire.



Le juge a reconnu les deux jeunes pêcheurs A. Diagne et A. Sène coupables du vol d’une chèvre et les a condamnés à une peine de deux mois ferme. L'animal a été restitué à son propriétaire Issa Niang.

