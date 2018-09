Pour vol de portable : L'émigré Babacar Faye écope de six mois de prison ferme Emigré établi au Gabon, Babacar Faye a été jugé et condamné ce vendredi, à deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Né en 1987, il a été reconnu coupable du chef de vol avec usage de moyen de locomotion. Selon la dame Yacine Dièye, le prévenu qui était à bord d'un scooter avec un ami, avait arraché son portable Iphone 6 à hauteur du collège Sacré-Cœur, samedi dernier.

Venu au Sénégal pour quelques mois, l'émigré Babacar Faye va terminer ses vacances loin de sa famille. Devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où, il a comparu ce vendredi, pour vol avec usage de moyen de locomotion, il a récolté deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme. Il doit aussi allouer la somme de 500 mille francs Cfa à la partie civile.



Revenant sur les faits à la barre, la dame Yacine Dièye a expliqué : " C'est à hauteur du collège Sacré-Cœur que le prévenu, accompagné d'un ami à bord d'un scooter avait arraché mon portable Iphone 6 vers les coups de 17h. Déterminée à reprendre mon téléphone, je les ai poursuivis en courant, tout en criant : au voleur ! C'est une fois au rond-point Boulangerie Jaune, qu'un autre conducteur de scooter les a heurtés. Dès qu'ils sont tombés, son acolyte a pris la tangente. Et, Babacar Faye a été tabassé par les passants, avant d'être conduit à la police. Jusqu'à présent, il ne m'a pas rendu mon téléphone. Ma pochette qui contenait la somme de 135 mille francs est aussi, tombée au moment de les poursuivre".



Des accusations que le prévenu a balayées d'un revers main. A l'en croire, il n'est mêlé ni pré ni de loin au vol. " C'est Pape Américain qui a subtilisé le portable de la partie civile. C'est un ami que j'avais perdu de vue depuis 10 ans. C'est le jour des faits, que je l'avais rencontré fortuitement, à Ouagou Ndiaye au moment d'aller acheter un vélo pour mon petit frére.



C'est dans ces cironstances qu'il m'avait demandé de le conduire à Nord-Foire. Je l'avais même dit aux policiers. Mais, ils ne m'ont pas cru. Alors que, j'étais prêt à les conduire chez Pape. Au moment même que la foule s'était ruée sur moi, j'ai perdu mon passeport et la somme de 500 mille francs que je détenais. Je ne suis pas un voleur. Je perçois tous les mois la somme 2 millions 800 mille francs sur les loyers des maisons que mon défunt père nous a laissées comme héritage", s'est défendu le sieur Faye, sans convaincre de sa bonne foi.



Me Ousmane Thiam, constitué pour la défense des intérêts de la partie civile a réclamé 1 million de francs Cfa à titre de dommages et intérêts.



Dans son réquisitoire, le parquet a souligné que le prévenu est tout simplement de mauvaise foi. " Nous connaissons tous le modus opérandis de ces nouveaux délinquants qui s'attaquent généralement aux femmes. Si, le prévenu n'avait rien à se reprocher, il n'allait pas fuir. Il ne fait l'objet d'aucun doute que, c'est lui l'auteur des faits" a relevé le maître des poursuites.



Ainsi, il a requis deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme contre le prévenu.



Quant à la défense, il a sollicité la relaxe, à titre principal. Et, une application bienveillante de la loi à titre subsidiaire. " Mon client n'a pas besoin d'un portable. Il vit au Gabon avec sa famille. Il a été victime d'un accident là-bas. Raison pour laquelle sa mère lui avait demandé de venir au Sénégal pour trois mois. Il avait eu une fracture au niveau du dos. Si vous estimez qu'il est coupable. Je vous demande d'être clément à son endroit. Parce qu'il n'a jamais eu maille à partir avec la justice", a plaidé Me Babacar Mbaye.



Le juge a finalement condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme et à payer 500 mille francs à la victime.



