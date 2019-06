Pour voler le bélier de son ex-amante, il tue le vigile et risque la prison à vie

Mbaye Diouf risque de passer le restant de sa vie en prison, si la chambre criminelle de Thiès suit le réquisitoire du procureur général, le 8 juillet prochain.



Poursuivi pour vol commis la nuit avec escalade, violences et usage d’arme ayant entraîné la mort, il a fait face au juge, hier.



Il est accusé d’avoir tué le vigile de la maison de son ex-amante, Talla Yéro Sow, dans le but de voler le bélier de cette dernière. Les faits rapportés par L’As, ont eu lieu en janvier 2017.



