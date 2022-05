Pourquoi Ousmane Sonko a dégagé Adama Gaye du Groupe Whatsapp : « Nombreux sont ceux qui se sont investis nuit et jour… » La tension notée suite aux investitures de la liste de Yewwi Askan Wi, était aussi au cœur de l’intervention de leur leader Ousmane Sonko. Même s’il magnifie le travail qu’il a abattu en tant que député, le retrait de Dame Mbodji devrait-il mener à l’implosion de la Coalition, se demande-t-il ? C’est le pourquoi de l’appel de Sonko aux leaders de la YAW : « Nombreux sont ceux qui se sont investis nuit et jour et qui méritent de figurer en bonne place… ». Il revient fermement sur les raisons pour lesquelles il a dégagé Adama Gaye du Groupe Whatsapp.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 16:56



