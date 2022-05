Pourquoi Sonko a dégagé Adama Gaye du Groupe Whatsapp : « Nombreux sont ceux qui se sont investis nuit et jour… » La tension notée suite aux investitures la liste de Yewwi Askan Wi était aussi au cœur de l’intervention de leur leader Ousmane Sonko. Même s’il magnifie le travail qu’il a abattu en tant que député, le retrait de Dame Mbodji devrait-il mener à l’implosion de la Coalition se demande-t-il ? C’est le pourquoi de l’appel de Sonko aux leaders de la YAW : « Nombreux sont ceux qui se sont investis nuit et jour et qui méritent de figurer en bonne place… ». Il revient fermement sur Pourquoi il dégagé Adama Gaye du Groupe Whatsapp

