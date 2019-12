Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pourquoi avons-nous faim après un repas copieux ? Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 13:51 commentaire(s)| Pourquoi avons-nous encore faim après avoir pris des repas copieux - après les fêtes comme Noël ou Thanksgiving par exemple ? Est-ce que trop manger "étire" votre estomac, pour vous permettre de manger le lendemain ? Mais d'abord, quelle est cette sensation de faim ? Le bruit que vous ressentez, qui vous pousse à manger, est le résultat d'un certain nombre de changements physiologiques à l'intérieur de votre corps.





Il est vrai que votre estomac change de taille lorsque vous avez faim ou que vous êtes rassasiés. L'estomac se contracte au fur et à mesure que le repas est digéré, pour aider à déplacer les aliments vers les intestins. Il gronde lorsque l'air et la nourriture se déplacent. Il gronde aussi lorsque la nourriture est poussée vers le bas, un phénomène appelé borborygme, qui est souvent le premier indice que nous avons faim.



Après le grondement, l'estomac se dilate à nouveau pour se préparer à manger. Ce n'est pas vrai que manger étire l'estomac. L'estomac est très élastique. La taille de l'estomac est presque la même chez la plupart des gens - peu importe leur taille ou leur poids.



Ce dont nous ne sommes peut-être pas conscients, c'est la libération de nos hormones de la faim, qui sont responsables de la sensation de faim et nous donnent le sentiment d'être rassasiés.



On pourrait s'attendre à ce qu'une hormone qui stimule la faim soit plus présente chez les personnes qui mangent plus. Mais cette contradiction reflète probablement à quel point notre système endocrinien est complexe.



Alors que seulement trois hormones sont largement responsables de la sensation de faim, une douzaine d'entre elles sont nécessaires pour nous rassasier. Deux d'entre elles, le GIP et le GLP-1, sont responsables de la stimulation de la production d'insuline pour réguler le métabolisme des glucides.

Plusieurs autres hormones sont impliquées dans le ralentissement du mouvement des aliments à travers notre estomac, pour donner à notre corps le temps de digérer les aliments. Pour les personnes obèses, il se peut que des taux élevés d'insuline, nécessaires pour métaboliser un régime riche en glucides, inhibent la production de ghréline - hormone digestive qui stimule l'appétit.



Deux des hormones sont essentielles pour réduire la sensation de faim : la CKK et la PYY. Chez les patients qui ont un anneau gastrique, ce qui réduit la taille de l'estomac, la PYY est particulièrement élevée. Cela contribue à une perte d'appétit.



Même si votre estomac est doté d'un système hormonal permettant d'informer votre cerveau lorsqu'il est vide, ce système est souvent renforcé par l'association des moments de la journée avec la sensation de faim. Ainsi, même si vous avez pris un déjeuner copieux, il se peut que vous ayez encore faim au souper.



"Si vous prenez à plusieurs reprises un morceau de chocolat ou des chips après le dîner, lorsque vous vous asseyez sur le canapé pour regarder la télévision, (…) vous ressentez une envie de fumer", dit Karolien van den Akker, chercheur à l'Université de Maastricht (Pays-Bas). "Cela peut même se produire quand vous êtes rassasiés, quand vos réserves d'énergie sont pleines."



La suralimentation n'est pas mauvaise en soi, dit van den Akker. Contrairement au diagnostic clinique d'hyperphagie boulimique, où de très grandes quantités de nourriture sont consommées en très peu de temps, souvent associées à des sentiments de dégoût, de culpabilité ou de honte, la suralimentation peut simplement être considérée comme une habitude qu'on aimerait perdre.

Lorsque nous apprenons à associer les propriétés gratifiantes des aliments, en particulier les aliments riches en sucre, à des moments, des odeurs, des visions et des comportements précis, le souvenir de cette sensation est activé et vous commencez à avoir envie de manger. Cela déclenche alors non seulement des réactions psychologiques, mais aussi physiologiques, comme la salivation.



Vous connaissez peut-être le chien de Pavlov - une expérience au cours de laquelle une cloche sonne à l'heure des repas pour qu'un chien associe la cloche à la réception de nourriture. Finalement, le chien salive au son de la cloche. Les humains ne sont pas beaucoup plus ''sophistiqués'' que les chiens à cet égard.



Dans une autre expérience, on a montré aux gens des formes simples - des cercles et des carrés. Quand ils ont vu les carrés, on leur a donné un morceau de chocolat et ils ont ensuite commencé à avoir envie de chocolat chaque fois qu'on leur a montré les carrés à nouveau. Tout comme les chiens, les humains peuvent être conditionnés à s'attendre à une alimentation basée sur de simples indices.



"Ces associations se développent rapidement, et même avec de petites quantités de chocolat, 1 ou 2 grammes par exemple", dit van den Akker. "Il semble assez facile d'acquérir ces désirs, mais il est difficile de s'en débarrasser. Votre corps se souvient qu'à un moment donné, vous avez mangé du chocolat. L'envie peut facilement se transformer en envie quotidienne - même après seulement quatre jours de répétition."

Parfois même notre humeur peut devenir le déclencheur du conditionnement. Les gens disent souvent qu'ils ont moins de maîtrise d'eux-mêmes s'ils sont de mauvaise humeur ou fatigués. "Dans ce cas, les émotions peuvent être directement associées à des aliments savoureux, de sorte que la mauvaise émotion pourrait prédire l'état de manque", explique van den Akker.



En principe, toute humeur, même positive, peut devenir un déclencheur d'envie, à condition qu'elle soit constamment suivie de nourriture. Et il a été démontré à maintes reprises que nous mangeons plus quand nous sommes en compagnie d'amis.



Même lorsque vous contrôlez votre propension à l'alcool, le temps que vous passez à table et bien d'autres facteurs, vous mangez davantage lorsque vous êtes en groupe. Peut-être parce que le plaisir de la compagnie rend plus difficile notre contrôle de la quantité de nourriture à prendre. Même les gens assis dans un laboratoire, qui mangent un bol de pâtes, mangeront plus s'ils ont un ami à qui parler.



Cette perception a des implications pour briser de mauvaises habitudes alimentaires, aussi. "Quand nous essayons d'aider les gens à manger moins, nous leur apprenons que manger quelque chose de bon une fois ne signifie pas qu'il faille le faire aussi les jours suivants", dit van den Akker. C'est important parce que d'autres études montrent qu'il suffit de briser une fois une bonne habitude alimentaire pour retomber dans une mauvaise habitude.



Il n'est donc peut-être pas surprenant de constater à quel point nous avons faim après un repas copieux en famille et entre amis. Nous avons encore faim le lendemain - ou même plus tard durant la même journée - non pas parce que notre estomac s'est "étiré", mais parce que nous avons pris l'habitude de trop manger lors d'occasions spéciales.

Si notre cerveau voit tous les indices - les odeurs, les vues, les sons - associés à un grand repas, le lendemain d'un festin comme Noël, alors il commence à nous préparer au repas suivant.











