Pourquoi il ne faut jamais emprunter de chargeur à un inconnu Des experts en cybersécurité mettent en garde et déconseillent vivement d’emprunter le chargeur de téléphone d’un inconnu. Des logiciels malveillants pourraient y avoir été intégrés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Tout un chacun a déjà connu cette situation: en déplacement, votre batterie de téléphone se décharge et bien sûr, vous n’avez pas pensé à prendre votre chargeur. Vous empruntez donc celui d’une personne dans les alentours. Pourtant, si vous n’en connaissez pas la provenance, mieux vaut s’abstenir, selon des experts en cybersécurité interrogés par le magazine Forbes.



Charles Henderson, responsable de X-Force Red chez IBM Security (à savoir, une équipe de pirates informatiques chevronnés) explique les raisons de cette mise en garde. “Si vous étiez en voyage et réalisiez que vous avez oublié d’emporter vos sous-vêtements, vous ne demanderiez pas à tous vos compagnons de voyage si vous pouvez emprunter leurs sous-vêtements. Vous iriez dans un magasin acheter de nouveaux sous-vêtements”, avance-t-il. Selon lui, il en va de même pour les chargeurs de téléphone.



Pirater n’importe quel téléphone

Les cyber-criminels auraient mis au point une technologie permettant de pirater des téléphones via les chargeurs. Et ce, en installant une puce microscopique dans le câble. Les hackers peuvent ensuite aisément pirater n’importe quel téléphone ou appareil. Ces logiciels pirates peuvent alors être désactivés pour effacer toute preuve de hacking.



Toutefois, le pirate doit se trouver à quelques mètres de sa victime pour que la connexion puisse être établie, et parvenir à la distraire afin qu’elle ne fasse pas attention à l’invitation de commande à distance qui s’affiche sur l’écran.



Si pour l’heure ces câbles ne sont pas encore une menace, cela pourrait le devenir, d’après les experts. “Le fait que nous n’ayons pas encore vu d’attaque généralisée ne signifie pas que nous ne le verrons pas, car cela fonctionne”, assure Charles Henderson. Méfiance!



Source: RTL.fr, Forbes



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook