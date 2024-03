Pourquoi le temps semble depuis peu filer à une vitesse folle ? La science élucide la question... Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2024 à 22:32 | | 0 commentaire(s)|

C'est un intrigant mystère né d'une remarque générale : le temps semble passer à une vitesse inhabituelle, tout en respectant les horaires. La curiosité autour de ce phénomène pousse les scientifiques à se pencher sur la question. Les heures, les jours, les mois et les années changent, autant que les personnes qui subissent les effets du temps. Là où les experts semblent en effet donner raison aux inquisiteurs, c'est que le mouvement temporel est dorénavant différent, cependant, ils insistent sur le fait que cette expérience n'est une réalité que pour un certain nombre d'individus, et non la généralité. En effet, du point de vue d'une professeure de psychologie à l'Université du Michigan nommée Cindy Lustig, notre âge serait la source même de cette modification temporelle, elle serait l'ultime raison pour laquelle nous avons une perception différente du temps. « Lorsque nous sommes plus âgés, nous avons tendance à avoir des vies plus structurées autour de routines et moins de grands événements marquants que nous utilisons pour délimiter les différentes époques de la "période de notre vie" », explique-t-elle. À titre d'exemple, madame Lustig déclare que pour un enfant de cinq ans, une année représente 20 % de sa vie remplie d’expériences au cours desquelles il découvre le monde qui l’entoure. Or, le même laps de temps ne représente que 2% de la vie d’une personne de 50 ans qui comporte probablement moins de nouvelles expériences. Outre l'âge, le développement et l'évolution de notre connaissance y jouent beaucoup, selon le neuroscientifique David Eagleman, qui clame que "le temps est une chose caoutchouteuse." « Une autre raison pour laquelle le temps semble nous échapper, est que le temps semble se contracter lorsque vous rencontrez le familier et que lorsque vous acquérez de nouvelles connaissances, il s'étend », déclare-t-il avant d'ajouter, « Cela s'étend lorsque vous activez vraiment vos ressources cérébrales, et lorsque vous dites : "Oh, j'ai compris, tout se passe comme prévu", cela rétrécit ».

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Pourquoi-le-temps-semble...

