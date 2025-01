Pourquoi les JOJ2026 de Dakar ne suscitent pas l'engouement des sénégalais ?

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026(JOJ2026) sont une plateforme unique pour les athlètes de moins de 18 ans de tous les pays, offrant une opportunité de compétition et dévouement dans un esprit d'amitié et d'excellence.

Dakar, la capitale du Sénégal, a été choisie pour accueillir ces jeux en 2026, un événement majeur qui devrait, en théorie, susciter l'enthousiasme de la population. Cependant, il semble que l'engouement des Sénégalais pour cet événement ne soit pas au niveau escompté. Dans cet article, nous explorerons les facteurs qui expliquent ce manque d'enthousiasme.



1. Le contexte économique et social

Le Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, fait face à des défis économiques significatifs, tels que le chômage, la pauvreté, l'inflation, le coût des loyers, les attentes non encore satisfaites du nouveau régime... Ces problèmes quotidiens occupent l'esprit des citoyens, qui peuvent considérer les Jeux Olympiques de la Jeunesse comme une distraction peu prioritaire par rapport aux préoccupations plus urgentes. L'investissement important nécessaire pour accueillir de tels événements sportifs peut également susciter des inquiétudes quant à l'affectation des ressources publiques, surtout si les bénéfices directs pour la population ne sont pas clairement perçus. La dernière fois l’ex Maire de Dakar, Barthelemy Diaz parlait d’un budget de 80 milliards de FCFA réservés aux JOJ2026



2. La popularité relative des sports

Au Sénégal, le football est sans conteste le sport le plus populaire et le plus suivi. La passion pour le football est immense, et les Sénégalais sont fiers de leur équipe nationale, qui a connu des moments de gloire sur la scène internationale, notamment en Coupe du Monde de la FIFA et aussi sur le continent africain avec le sacre de la CAN en 2022. En comparaison, d'autres sports olympiques ne bénéficient pas de la même visibilité et de la même passion. Il est possible que la population se sente moins intéressée par des compétitions qui mettent en avant des sports moins familiers ou moins médiatisés.



3. L'infrastructure sportive et les préparatifs

L'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse requiert une infrastructure sportive adéquate, y compris des stades, des centres de formation et des installations modernes. Si le Sénégal tarde à mettre en place ces infrastructures de manière efficiente, cela pourrait nuire à l'engouement pour les jeux. De plus, si les préparatifs sont marqués par des retards, des coûts excessifs ou autres, cela pourrait éroder la confiance des Sénégalais dans l'événement.



4. La gouvernance sportive et la transparence

La gouvernance du sport au Sénégal, comme dans de nombreux pays, est souvent critiquée pour son manque de transparence et d'efficacité. Si les instances dirigeantes du sport sont perçues comme inefficaces, inaccessibles ou déconnectées des préoccupations des athlètes et des supporters, cela pourrait contribuer au manque d'enthousiasme pour les JOJ2026. Les Sénégalais pourraient craindre que l'événement ne soit utilisé à des fins économiques plutôt que pour promouvoir la jeunesse et le sport.



5. Le manque de sensibilisation et de promotion

L'engouement pour un événement sportif majeur comme les JOJ dépend souvent de la manière dont il est promu et présenté au public. Si les médias, les autorités et les instances sportives ne mènent pas une campagne de sensibilisation suffisamment efficace, les citoyens pourraient ne pas comprendre l'importance de l'événement ou ne pas se sentir concernés par sa réussite. Un manque de couverture médiatique ou de communication claire sur les enjeux et les objectifs des JOJ2026 pourrait contribuer au manque d'enthousiasme.



6. Les précédents et l'expérience passée

Le Sénégal a accueilli plusieurs événements sportifs majeurs, tels que les Jeux de l’Amitié en 1963, les Jeux Africains en 2002 et les Jeux de la Francophonie en 2017. Si ces événements ont laissé un sentiment mitigé chez la population, soit en raison de leur gestion, de leur impact économique ou de leur héritage, cela pourrait influencer la perception des JOJ de 2026. Les Sénégalais pourraient être plus sceptiques quant à l'organisation d'un tel événement, vu les retombées positives des précédents événements ne sont pas clairement perceptibles notamment dans les infrastructures



7. La perception des Jeux Olympiques de la Jeunesse

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse sont une création relativement récente, ayant été lancés en 2010. Par rapport aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver, les JOJ sont moins connus et moins médiatisés. Les Sénégalais peuvent ne pas comprendre pleinement l'importance de ces jeux ou leur différence par rapport aux autres compétitions sportives. Sans une compréhension claire de l'objectif et de la valeur des JOJ, il est difficile d'engager le public.



8. La mise à l’écart des champions

La mise à l’écart des champions olympiques dans l’organisation d’une épreuve olympique de surcroit au Sénégal ressemble davantage à un règlement de compte personnel ou à du management de Top Down dans des tours d’ivoire qu’à du bon sens. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 les principaux responsables étaient majoritairement issus du monde sportif comme l’étaient ceux de Los Angeles et d’autres avant eux.



Comment en effet comprendre que le COJ2026 de Dakar ne s’appuie pas sur nos champions et dirigeants nationaux et internationaux de la première heure en zappant les meilleurs d’entre eux, les meilleurs en Afrique et dans le monde de Amadou Dia Ba à Amy Mbacke Thiam, en passant par Sadio Mane, El Hadj Ousseynou Diouf, Balla Gaye, Reug Reug, Oumar Gueye Sene, Boubacar Sarr Locotte, Serigne Cheikh Faye dit Apollo, Kankou Coulibaly…une liste que les sénégalais pourront aisément compléter tellement nous disposons d’un vivier sportif exceptionnel que toute l’Afrique nous envie.



Afin de susciter un intérêt plus marqué, il est essentiel que les autorités, les instances sportives et les médias travaillent ensemble pour promouvoir l'événement, expliquer son importance et garantir une organisation transparente et efficiente. Seule une approche globale et concertée peut espérer transformer ce manque d'enthousiasme en un soutien massif pour les JOJ de Dakar 2026.

2026 c’est maintenant et les JOJ2026 de Dakar concerne avant tout les africains et toute la jeunesse du monde.

Messieurs, Dames réveillez-vous pendant qu’il est encore temps



Moussa Sarr

