Pourquoi les députés d'Ousmane Sonko ou du PDS, n'ont-ils pas fait de recours contre la loi d'amnistie ? Dans une décision qui a secoué la scène politique sénégalaise, le Président Macky Sall s'apprête à promulguer une loi d'amnistie, sans qu'elle ait fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité. Cette décision soulève des questions sur la stratégie des partis d'opposition, notamment ceux représentés par Ousmane Sonko et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), qui auraient pu contester cette loi. Alors que le président semble sur le point de sceller un accord, l'absence de contestation de cette loi suscite l'interrogation et alimente les spéculations sur un potentiel "deal" politique en coulisses.



Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024 à 14:49 | | 1 commentaire(s)|

L'amnistie, une mesure controversée, a été au cœur des débats politiques au Sénégal depuis son annonce. Elle vise à gracier certains détenus politiques et à apaiser les tensions, dans un contexte où la polarisation politique atteint des niveaux critiques. Cependant, son adoption sans recours en inconstitutionnalité, a soulevé des doutes sur sa légitimité et a conduit à des accusations de compromis politique.



Pourquoi les députés d'Ousmane Sonko ou du PDS, n'ont-ils pas fait de recours en inconstitutionnalité contre cette loi ? Cette question est au centre des discussions politiques et des conjectures sur les coulisses du pouvoir. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette apparente abstention.



Tout d'abord, la composition de l'Assemblée Nationale pourrait avoir jouer un rôle déterminant. Avec une majorité parlementaire favorable au Président Macky Sall, l'opposition pourrait avoir jugé inutile ou peu efficace de déposer un recours qui aurait peu de chances d'aboutir. Dans un tel contexte, investir des ressources dans un recours en inconstitutionnalité, pourrait sembler une bataille perdue d'avance.



Ensuite, il est possible que les partis d'opposition aient choisi une autre voie pour exprimer leur désaccord avec la loi d'amnistie. Plutôt que de se concentrer sur des recours juridiques, ils pourraient préférer mobiliser l'opinion publique et exercer une pression politique sur le gouvernement. Des manifestations, des déclarations publiques et d'autres formes de contestation, pourraient être envisagées comme des moyens plus efficaces de faire entendre leur voix.



Par ailleurs, il est important de considérer les calculs politiques à long terme des partis d'opposition. S'engager dans une confrontation directe avec le pouvoir en place, peut comporter des risques politiques, notamment en termes d'image et de popularité auprès de l'électorat. Les partis pourraient choisir de réserver leurs ressources et leur énergie pour des batailles politiques plus stratégiques, à l'approche des prochaines élections.



Enfin, il convient de ne pas écarter l'hypothèse d'un possible accord ou compromis politique en coulisses. Bien que cela reste pure spéculation, certains observateurs politiques ont suggéré qu'un "deal" entre le gouvernement et certaines factions de l'opposition, pourrait expliquer l'absence de recours en inconstitutionnalité. Des arrangements politiques visant à garantir des concessions ou des avantages pourraient, avoir été conclus, même si cela reste sujet à des conjectures.



En conclusion, l'absence de recours en inconstitutionnalité contre la loi d'amnistie par les députés d'Ousmane Sonko ou du PDS soulève des questions sur la dynamique politique et les stratégies des partis d'opposition. Alors que le Président Macky Sall s'apprête à promulguer cette loi, le mystère entourant cette décision alimente les spéculations sur un possible "deal" politique et suscite l'inquiétude, quant à l'état de la démocratie au Sénégal.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook