Pourquoi les insectes sont-ils attirés par la lumière ? Tous les soirs d’été, la même question se pose : est-ce qu’on laisse la fenêtre ouverte au risque d’attirer tous les insectes du quartier, ou on la ferme et on meurt de chaud ? Effectivement, vous l’avez forcément déjà remarqué, les insectes sont attirés par la lumière ! Mais pourquoi ?

C'est un phénomène très facile à observer. Que vous soyez chez vous à côté d'une lampe allumée ou dehors à proximité d'un réverbère, vous pouvez le constater : dès qu'une source émet de la lumière dans l'obscurité, les insectes accourent par dizaines ! Jusqu'à parfois risquer leur propre vie et finir grillés sur une lampe trop exposée. Mais comment expliquer que la lumière est un tel effet sur les insectes ?

Les scientifiques appellent ce phénomène "phototaxie" et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les insectes nocturnes ne s’approchent pas des sources de lumière pour y voir plus clair. En réalité, ils ne seraient pas vraiment attirés par la lumière, ils confondraient nos éclairages artificiels avec une lumière qui leur est bien plus importante : celle de la lune.

En effet, les insectes utilisent les astres pour se diriger et s’orienter. En gardant la lune selon un certain angle comme repère dans leur champ de vision, ils se déplacent en ligne droite. Or, face à une ampoule, ils seraient déboussolés de se retrouver si proche de la "lune". Ils tenteraient alors de garder le même angle, tout en se déplaçant, ce qui les pousserait à tourner autour jusqu’à s’épuiser.

Et lorsque la lumière est ensuite éteinte, le rayonnement infrarouge qu’elle continue à émettre capterait toujours l’attention des insectes.

Un phénomène encore mystérieux

Si cette théorie est l'explication la plus convaincante, on manque en réalité encore d'une réponse définitive pour élucider l'attrait des insectes pour les lumières artificielles. Ces dernières étant utilisées depuis des centaines voire milliers d'années, on pourrait en effet supposer que la sélection naturelle fasse son oeuvre pour empêcher les insectes de mourir d'une telle façon.

Une autre hypothèse suggère qu'une source de lumière non obstruée signifierait pour les insectes que la route est dégagée. D'où leur tendance à foncer directement dessus mais là encore les éléments manquent pour confirmer le phénomène. Une chose est sure nos lumières artificielles, et en particulier les éclairages publics et enseignes de magasins qui restent allumées toute la nuit, sont particulièrement meurtrières pour les insectes.

Ils meurent d’épuisement avant d’avoir pu trouver à se nourrir ou de pouvoir se reproduire. En gardant nos lumières éteintes, nous faisons des économies d’énergie et sauvons nos amis les papillons de nuit et autres insectes nocturnes ! Évidemment en ce qui concerne les moustiques, on s’en passerait bien...



Par Emmanuel Perrin maxisciences.com



