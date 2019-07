Pourquoi une nouvelle marque ? Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 16:31 commentaire(s)| Créée en 1984 avec la mission principale de financement des besoins à court, moyen et long terme du secteur primaire, la CNCAS a adopté depuis 2002, une stratégie de diversification de son portefeuille, tout en maintenant un fort ancrage dans le secteur agricole.



Cette option a été confirmée dans la vision de son plan stratégique « Synergie 2022 », qui consiste à rester « leader dans le financement des chaînes de valeur agricoles– partenaire privilégié de l’État dans la transformation structurelle de l’économie – Référence dans la qualité de service aux clients et l’expérience salarié ».



Pour marquer ce repositionnement stratégique, la banque sénégalaise a opté pour une refonte globale de son image, en adoptant un nouveau nom – La Banque Agricole – et une nouvelle identité visuelle. Celle-ci traduit l’esprit d’ouverture de la Banque à tous les niveaux : clientèle, produits, services, technologies…



La nouvelle identité s’appuie sur les trois notions-clés d’engagement, d’écoute et de modernité, qui liées ensembles, dessinent le nouveau visage de la Banque Agricole.





Pour construire une image forte et mobilisatrice, la banque s’est dotée d’une charte graphique, véritable guide d’utilisation de la nouvelle identité. Celle-ci explique les règles d’application du système d’identité, en fixant les normes à respecter et en exposant des exemples.



En voici quelques extraits..



Le nouveau logotype



Le logotype exprime d’abord le positionnement élargi de la Banque : tout en revendiquant ses racines agricoles, elle déploie, à l’image de cette fleur, son expertise à l’industrie, au commerce, aux services où se prolongent naturellement ses activités d’origine.

Les pétales symbolisent ainsi cette ouverture. Verts et rouges, ils illustrent cette diversité complémentaire des activités de la Banque Agricole.



La typographie, simple, étroitisée et compacte, apporte au logotype la solidité inhérente à l’identité bancaire.



Enfin, l’ensemble répond aux 3 critères de style issus des notions-clés : simple, lumineux, fluide.



La signature de la Banque Agricole



La signature « Experte et ouverte » placée en dessous du nom de la banque rappelle son positionnement :

Experte : une banque forte de ses savoir-faire pointu, technique et humain.

Ouverte : une banque affirmant son savoir-être : accessibilité, disponibilité, compréhension, issues d’une longue tradition d’accueil. Une promesse d’ouverture adressée aujourd’hui à d’autres clientèles.



La rime des deux mots Experte et ouverte favorise enfin la mémorisation de cette nouvelle signature de la banque.













































