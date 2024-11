«Pourquoi voter pour la liste ALSAR de Racine Sy », Par Boubacar Mohamed Sy, Mandataire national Alsar

Le Président Mamadou Racine SY est un homme pragmatique, qui ne fait pas dans la grandiloquence.



Comme le dit l’adage, un arbre qui tombe, fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse.



Mamadou Racine Sy, en termes d’actifs sociaux, est colossal.



Seulement, l’homme est adepte du « soutoureu ».



Cette vertu sénégalaise qui veut qu’on agisse en toute discrétion et ce, surtout quand on pose des actes de bienfaits.



Racine Sy est constant dans le social.



Dans les zones les plus reculées, il a construit des maternités, des mosquées, des forages.



Il a retapé des écoles, des salles de classes. Il a équipés des écoles, des centres de santé, des hôpitaux.



Il a fait don d’ambulances dans le tréfonds du Sénégal. Ambulances qui ont permis de sauver des vies, de permettre l’accouchement de femmes dans les services dédiés et promptement.



Mamadou Racine Sy a posé tous ces actes, dans le seul but d’aider les populations. C’est cela la mission du député. Assister les populations.



Au Sénégal, tout le monde est parent. C’est la cause qui justifie que les actes posés par le magnat du secteur touristique, se voient partout au Sénégal.



Créateur d’emplois ! C’est une vérité incontestable.



À Ziguinchor, Mamadou Racine Sy emploie des Sénégalais, avec ses complexes hôteliers

À Dakar, il en est de même.

À Mbour, idem.

Dans le Sine-Saloum, Racine Sy y emploie également des Sénégalais.



Le Maire de Podor a toujours combattu le chômage. S’il y’a des hommes qui font le Sénégal au quotidien, il est possible de compter en bonne place Mamadou Racine Sy, avec comme marque de fabrique : beaucoup de travail, moins de palabres.



Aujourd’hui, Racine Sy va à l’assaut de l’Assemblée nationale, avec comme sacerdoce : Servir.



Oui !



Servir le peuple. Le représenter. Dignement !



Nous écouterons les doléances du peuple. Racine Sy, maire et vice-président du patronat, de par ses fonctions, connaît les difficultés auxquelles font face les populations. Il n’empêche que nous allons les écouter et traduire en propositions concrètes, leurs doléances au niveau de l’hémicycle, auprès des autorités centrales et par l’initiative parlementaire.













Boubacar Mohamed Sy

Mandataire national Alsar