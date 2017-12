Pourquoi vous n’osez pas interdire le Xèssal au Sénégal? (Mamadou Sy Tounkara)

Objet : Pourquoi vous n’osez pas interdire le Xèssal au Sénégal?



Monsieur le Ministre,



Les méfaits du fléau de la dépigmentation artificielle ou Xèssal ont été largement démontrés par tous les spécialistes de la santé. Nul doute que ce Xèssal est un problème de santé publique car les cancers, diabète et autres maladies de la peau qu’il entraîne, finissent par être de lourds fardeaux que toute la société sénégalaise porte dans les foyers, le travail et les finances publiques.



Pourquoi les produits du Xèssal ne sont pas interdits au Sénégal? Comment justifier qu’il n’y ait aucun cadre juridique relatif à l’importation, la commercialisation et la publicité autour de cette catastrophe? Ce vide juridique justifie sans doute que nombre d’importateurs s’en donnent à coeur joie et que les affiches et spots publicitaires qui le vantent, sont partout présents.



Aujourd’hui, il y a un seul décret obsolète datant de 1979 qui interdit le Xèssal pour les filles dans les écoles primaires et les lycées ; très certainement, ce ne sont pas les principales adeptes de cette dépigmentation et ses désastreuses conséquences. Ces vraies adeptes sont à tous les niveaux de la société, pauvres et riches, puissantes et faibles.



Il y a urgence à agir. Ces campagnes de publicité agressives dans tous les médias vont, très certainement, influencer et recruter toujours plus d’adeptes, notamment chez les plus jeunes.



Le Xèssal est contre nos valeurs, nos religions et nos finances publiques. Il ne continue à faire ses ravages que parce que nos autorités ont peur de légiférer contre lui pour des raisons inavouées, se dérobant honteusement face à leur responsabilité première de protection du public.



Aucun de vos prédécesseurs au ministère de la Santé, n’a jamais osé introduire un projet de loi contre le Xèssal au Sénégal, se faisant ainsi complices de ce fléau. Ils évitaient même soigneusement d’en parler.



Pourrions-nous vous demander de prendre le chemin inverse? Pour l’intérêt supérieur des Sénégalaises et des Sénégalais, interdisez l’importation, la commercialisation et la publicité du Xèssal. Tous les Sénégalais, l’Histoire et Dieu vous en seront éternellement reconnaissants.









Mamadou Sy Tounkara