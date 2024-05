Poursuite du PM d'Israël par la CPI : « C’est une décision absurde … le Hamas est un mouvement terroriste » ( S.E Ben Bourgel, ambassadeur d’Israël au Sénégal )

Le mandat d’arrêt international lancé par le procureur de la CPI contre le Premier ministre Israélien, Benyamin Netanyahou est sévèrement critiqué par l’État Hébreu.



Son excellence Ben Bourgel, ambassadeur d’Israël au Sénégal estime que « c’est une décision absurde qui est indigne et dangereuse pour le système juridique international. On ne peut pas mettre dos à dos Israël qui est un pays démocratique et le Hamas qui est un mouvement terroriste dangereux », juge le diplomate qui a été l’invité de l'émission « Un ambassadeur, son pays ».

