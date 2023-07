Poursuites contre Ousmane Sonko : Le procureur évoque les motifs Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juillet 2023 à 17:04 | | 0 commentaire(s)|

Le Procureur de la République, qui s’exprimait ce 29 juillet, à travers un point de presse, sur l’arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko, intervenue hier-vendredi, relève que cette incarcération n’est pas liée à la condamnation par contumace, dans l’affaire de Sweet Beauty. Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance Hors Classe […] Le Procureur de la République, qui s’exprimait ce 29 juillet, à travers un point de presse, sur l’arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko, intervenue hier-vendredi, relève que cette incarcération n’est pas liée à la condamnation par contumace, dans l’affaire de Sweet Beauty. Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, Abdou Karim Diop, affirme ce 29 juillet, à travers un point presse, que l’opposant Ousmane Sonko est poursuivi des chefs d’inculpation d’«appel à l’insurrection ; association de malfaiteurs; atteinte à la sûreté de l’Etat; complot contre l’autorité de l’Etat; actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves; association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol». Selon le maitre des poursuites, «le vol de téléphone portable a été juste l’élément déclencheur. Mais, en réalité, l’arrestation de Monsieur Ousmane Sonko était imminente », a-t-il dit. Le procureur relève, «après investigations, Ousmane Sonko a été désigné comme l’initiateur d’appel à l’insurrection». Hier vendredi, dans un communiqué de presse le procureur de la République soulignait qu’Ousmane Sonko est poursuivi « pour vol de portable d’une femme gendarme avec violence et appel au peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt ». Il avait instruit l’ouverture d’une enquête.



Source : Source : https://lesoleil.sn/poursuites-contre-ousmane-sonk...

Accueil Envoyer à un ami Partager