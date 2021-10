Poursuivi pour complicité de vol de bijoux : Germain Waly Samade risque 2 ans de prison ferme Germain Waly Samade risque de passer les deux prochaines années en prison, si le juge du tribunal d’instance suit le réquisitoire du parquet. Poursuivi pour complicité de vol, il est jugé un an après la condamnation de l’auteure principale des faits, Kh. Diop.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Tous les moyens sont bons pour mener la belle vie. Du moins, c’est ce qu’a cru Kh. Diop. Éduquée par sa grand-mère, elle n’a trouvé rien d’autre de mieux à faire que de voler des bijoux pour ensuite les revendre, avec la complicité de son petit ami.



Comme mode opératoire, Kh. Diop, qui était mineure à l’époque, volait sa grand-mère. Mais quand le pot aux roses a été découvert, la gamine a été la seule à être arrêtée. Jugée au tribunal pour enfant et condamnée, elle a dû comparaître une nouvelle fois à la barre d’une juridiction pénale.



Cette fois, c’est pour être entendue à titre de témoin au procès de son petit ami Germain Waly Samade. Face au juge du tribunal d’instance hier, ce dernier a réfuté le délit de complicité de vol de bijoux qui lui est reproché.



D’après lui, il n’a reçu qu’un seul bracelet en or de la part de sa copine. Poursuivant, il renseigne qu’il a vendu le bracelet à 200 mille et s’est ensuite partagé le pactole avec Kh. Diop. Pour asseoir sa défense, le prévenu martèle que sa petite amie lui faisait toujours croire que l’argent qu’elle lui remettait venait de ses parents établis en Europe.



Étant désigné par le comparant comme étant son receleur, Bassirou Thiam plaide non-coupable. Mieux, il renseigne qu’il a arrêté d’acheter des objets depuis qu’il a été condamné pour recel. Dans sa plaidoirie, l’avocat de la partie civile a sollicité que les intérêts de sa cliente soient réservés, le temps que le montant du préjudice soit évalué.



La représentante du ministère public a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Germain Waly Samade et six mois ferme contre le bijoutier Bassirou Thiam.



Les avocats de la défense ont, de leur côté, sollicité la relaxe des prévenus. Le tribunal rendra sa décision le lundi 18 octobre prochain.

Enquete



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos