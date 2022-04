Poursuivi pour injures et diffamation/ Après son audition à la DIC: Cheikh Omar Diagne, placé en garde à vue

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Omar Diagne est placé en garde à vue. D’après son avocat, Me Cheikh Khoureyssi Ba, la police a été instruite de garder Cheikh Oumar Diagne pour la nuit, aux fins de son déferrement demain mercredi 6 avril. "Il va passer la nuit au commissariat du Plateau", informe Me Ba.



Cheikh Omar Diagne fait l'objet d'une plainte du député Djibril War pour diffamation et injures. Le mis en cause était depuis ce matin dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) afin d’être présenté au procureur.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook