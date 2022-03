Poutine aux Occidentaux : le gaz russe doit être désormais payé en roubles

Le président Vladimir Poutine a annoncé que désormais le gaz russe devra être payé non pas en dollars ou en euros, mais exclusivement en roubles, la monnaie russe.



« Désormais, tout le monde sait que les engagements pris en dollars ou en euros peuvent de pas être remplis. Dans ce contexte, livrer nos produits à l'UE et aux USA en étant payés en dollars, en euros ou dans certaines autres devises n'a plus de sens pour nous », a souligné Vladimir Poutine.



« L’Union européenne devra soit violer son propre embargo économique, soit cesser de s’approvisionner en gaz russe provoquant une très forte récession de son économie », écrit le site voltairenet.org.



Pour l’Allemagne, principal acheteur européen du gaz russe, cette exigence de la Russie « constitue une rupture de contrat », a déclaré le ministre de l’Économie Robert Habeck lors d’une conférence de presse à Berlin. « Nous allons maintenant discuter avec nos partenaires européens de la manière de répondre à cette demande », a-t-il ajouté.

Source : https://www.impact.sn/Poutine-aux-Occidentaux-le-g...