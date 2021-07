La Marine russe est dotée d’armes sophistiquées et sans équivalent dans le monde pour assurer la défense de son pays et de ses intérêts, selon Vladimir Poutine. Qui précise que la Russie est capable de porter, si nécessaire, des frappes inévitables. Un constat qui devrait rassurer certains et en alerter d’autres.Source : https://fr.sputniknews.com/russie/2021072510459221...