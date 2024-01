Ppdc, Route nationale N6, désenclavement… : Ces réalisations phares du gouvernement en Casamance

Il y a notamment le Le Projet pôle de développement de la Casamance (Ppdc) d’un montant de 23 milliards FCfa pour la première phase, le dragage du fleuve Casamance, de l’embouchure au port de Ziguinchor (une distance de 120 Km) pour permettre aux gros navires de venir au port de Ziguinchor (21 milliards de FCfa) ; le Domaine agricole communautaire (Dac) de Sefa ; la restauration de la mangrove pour 4 milliards Fcfa.



En plus, le gouvernement a mis 2,3 milliards FCfa pour doter le Port de Ziguinchor d’un complexe frigorifique pour le traitement et le conditionnement des fruits, légumes et produits halieutiques. On note aussi selon le Big, le lsancement en Casamance, le 23 juin 2022, du Programme spécial désenclavement (Pd) qui permettra de réaliser plus de 2700 km de routes en milieu rural ou intercommunal, 150 km de voiries urbaines dans les grandes villes, 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant qui supporte l’essentiel du trafic et des ouvrages d’art. Pour cela plus de 150 milliards FCfa sont destinés à la Casamance dans le cadre du Psd.



La réhabilitation des ponts de Katakalousse, Diakène et Nianbalang, 6 milliards francs CFA pour l’entretien routier, 6 milliards pour la réalisation de voiries urbaines et le drainage des eaux pluviales sont à l’actif du régime de Macky Sall.



A cela, s’ajoutent la réhabilitation de la boucle du Blouff, Thionk-Essyl-Balingore, la réhabilitation de la route Oussouye-Mlomp-Elinkine, la réhabilitation de la route nationale N°6, lot 1 entre Tanaff et Ziguinchor sur 116 km, la construction du Pont sur le fleuve Gambie.

Adou FAYE

Le gouvernement a depuis 2012, enregistré des réalisations phares dans la région de Casamance. Selon un bulletin du Bureau d'information gouvernementales (Big), plusieurs réalisations phares sont à l'actif du gouvernement dans cette région.