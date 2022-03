Pr. Cheikh Oumar Diagne à la...DIC !

En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte tient de bonnes sources que Pr. Cheikh Oumar Diagne a reçu une convocation de la Division des Investigations Criminelles (DIC).



En effet, il nous revient qu'il est tenu de déférer à l'assignation des redoutés mais redoutables policiers établis à la rue Carde à Dakar.



Quid du motif de cette convocation ? Nos langues au chat ? Du moins, pour le moment car les radars fureteurs de dakarposte, qui "creusent " aux fins d'en savoir davantage, promettent de revenir amplement sur ce qu'il est convenu d'appeler le cas du Pr. Diagne.



Pour la gouverne de ceux qui ne le connaissent pas, Cheikh Oumar Diagne est enseignant-chercheur, expert financier et spécialiste des questions monétaires, il dirige le Centre de Recherche et d'Etude en Stratégie, Finance et Administration (CRESFA).













Dakarposte.com