Pr Maimouna Ndour Mbaye: « 70% des amputations non traumatiques recensées au Sénégal sont liées au diabète » Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

La présidente de la commission des journées scientifiques de l’hôpital Abass Ndao, Pr Maimouna Ndour Mbaye, a révélé que 70% des amputations non traumatiques recensées au Sénégal sont liées au diabète, citant une étude réalisée dans les structures chirurgicales. « Une étude a été faite dans les structures chirurgicales du pays avec des résultats montrant que […] La présidente de la commission des journées scientifiques de l’hôpital Abass Ndao, Pr Maimouna Ndour Mbaye, a révélé que 70% des amputations non traumatiques recensées au Sénégal sont liées au diabète, citant une étude réalisée dans les structures chirurgicales. « Une étude a été faite dans les structures chirurgicales du pays avec des résultats montrant que 70% des amputations réalisées ont pour cause le diabète », a-t-elle dit en animant une conférence de presse, jeudi, en prélude des journées médicales du centre hospitalier Abass Ndao dont le thème porte sur « le diabète sucré ». Elle a précisé que trois quarts des opérations sont des amputations « majeures » qui touchent les jambes à l’opposé des amputations « mineures » qui affectent seulement des orteils ». « Le diabète sucré, c’est quand les urines des patients sont sucrées, car les reins essaient d’éliminer le sucre dans le sang en le faisant passer dans les urines. Quand on parle du diabète tout court, il s’agit du diabète sucré qui est de loin le plus répandu », a-t-elle expliqué.



Source : https://lesoleil.sn/pr-maimouna-ndour-mbaye-70-des...

