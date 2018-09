Pr Malick Ndiaye : "Il faut aller chercher Khalifa Sall à Reubeuss et Karim Wade doit prendre l'avion et regagner Dakar" Lors du sit-in avorté de l'opposition vers le ministère de l'Intérieur ce mardi après-midi, le Professeur Malick Ndiaye a déclaré qu'il fallait aller chercher Khalifa Sall à Reubeuss et Karim Wade devait prendre l'avion quitter le Qatar et regagner Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Septembre 2018 à 21:33



