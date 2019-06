Pr. Mary Teuw Niane reprend ses cours à la faculté des Sciences de l'UCAD

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Mary Teuw Niane a repris le chemin des amphithéâtres. Le mathématicien a démarré hier, à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), le cours de deuxième année de Master de mathématiques intitulé : contrôlabilité exacte des systèmes distribués.



A l’en croire, il s’agit de montrer comment il est possible d’agir sur des systèmes en évolution, pour leur faire adopter un comportement donné en un temps choisi?

