Pr. Meïssa Diakhaté nommé au Ministère de l'Énergie, des Mines et du Pétrole Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024

Dans une annonce récente, le quotidien "Bés Bi" rapporte que le professeur Meïssa Diakhaté a été nommé Directeur de Cabinet du ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole. Selon le journal, cette nomination est vue comme un choix pertinent par Birame Soulèye Diop, qui qualifie Diakhaté, de « juriste de haut niveau, originaire de Thiès comme lui ». Pr. Diakhaté est familier avec ce rôle, ayant déjà occupé cette fonction durant le premier mandat de Ismaïla Madior Fall, au ministère de la Justice. Cette expérience passée le prépare bien à relever les défis actuels de son nouveau poste au sein du ministère.



Source : https://atlanticactu.com/le-pr-meissa-diakhate-nom...

