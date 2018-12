Pr Ndiack Fall, spécialiste du droit pénal : « rien n’empêche, pour le moment, Khalifa Sall d’être candidat, et s’il est élu, de sortir de prison »

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 09:36 | | 1 commentaire(s)|

Le professeur de droit pénal, Ndiack Fall se prononce sur le cas Khalifa Sall. Il soutient que l’ancien maire de Dakar n’est pas encore éliminé de la course présidentielle.



« Quand on dit que la décision rendue par la Cour d’appel et qui fait l’objet du pourvoi en cassation, est suspensive, on considère qu’elle n’a aucune valeur exécutoire. C’est-à-dire qu’elle est paralysée dans son application », explique le professeur de droit pénal qui ajoute.



« Tant qu’il n’y a pas condamnation définitive, Khalifa Sall est à la fois électeur et éligible. Autrement dit, comme nous sommes dans une procédure qui n’est pas terminée, rien n’empêche, pour le moment, à Khalifa Sall d’être candidat à la présidentielle et s’il est élu, de sortir de prison ».















Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos