Pratiques en ressources humaines : Infobip désignée «Top Employer 2022»

Selon un communiqué de presse, ce prix vient reconnaître la qualité des politiques, pratiques et procédures RH adoptées par Infobip au sein de quatre pays africains (Maroc, Afrique du Sud, Nigeria et Kenya).



En plus de cette certification, Infobip s’est également vu attribuer le fameux sceau badge rouge national (pour chaque pays africain où il est présent), ainsi que le sceau badge bleu pour l’ensemble de la région africaine.



Commentant cette certification, Domenico Devescovi, VP General manager Africa chez Infobip a déclaré que la certification Top employer vient confirmer les efforts de notre entreprise pour mettre en œuvre les meilleures stratégies et des pratiques fiables en matière de gestion des ressources humaines pour ses employés.



« Nous sommes très fiers d'être reconnus comme Top Employer, car les employés qui se sentent heureux et biens sont essentiels au succès global de l'entreprise. Nous recherchons toujours les meilleurs éléments et en retour, nous voulons leur offrir la meilleure expérience et les meilleures perspectives de carrière. Ainsi, nous sommes en mesure de constituer des équipes plus solides et de renforcer notre engagement employeur en Afrique », déclare Devescovi.



Pour sa part, Reshanda Jooste, People Operations Lead for Africa chez Infobip, a expliqué que l'entreprise a dû répondre à différents critères et suivre un processus particulièrement rigoureux pour pouvoir obtenir la certification Top Employer.



Madame Jooste ajoute que pour être admises à ce programme, les entreprises se doivent compter un effectif global minimal de 2 500 personnes. Selon elle, les critères de certification étaient les mêmes pour chacune des filiales d’Infobip sur les quatre pays

africains, étant donné que les pratiques RH d'Infobip sur le continent sont alignées sur sa stratégie internationale.



Infobip est une plate-forme de communication cloud mondiale qui permet aux entreprises de créer des expériences client évolutives et connectées à toutes les étapes du parcours client, avec des interactions faciles et contextualisées sur les canaux préférés des clients. Accessible via une plate-forme unique, les solutions d’engagement omnicanal, d’identité, de sécurité d’authentification utilisateurs et de centre de contact d’Infobip aident les clients et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs, à développer leur activité et à accroître leur fidélité, le tout de manière rapide, sécurisée et fiable.



Adou Faye







