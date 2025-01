Préavis de grève : Le SELS Interpelle le gouvernement sur ses revendications

Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) a déposé un préavis de grève auprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public. Dans la lettre, le SELS liste une série de revendications essentielles qu'il exige de voir satisfaites par le gouvernement.

Le syndicat a mis en lumière plusieurs points critiques dans ses revendications, dont la problématique des enseignants décisionnaires, la revalorisation de la pension de retraite des décisionnaires, la délivrance de l'imputation budgétaire aux décisionnaires à la retraite, l'élargissement optionnel de l'âge de la retraite à 65 ans, l'amélioration des établissements scolaires des conditions de travail dans les écoles, y compris celles situées hors du pays.

Il y a aussi la révision des statuts des écoles sénégalaises et de leurs personnels à l'extérieur, l'application des accords précédents et du protocole d'accord gouvernement-G7 du 26 février 2022 et des accords annexes.

Le SELS exige aussi la résolution des lenteurs administratives concernant la carrière des enseignants. Il demande la formation diplômante des instituteurs adjoints chargés de cours et autres détenteurs de diplômes spéciaux.

Indemnités et allocations

Le syndicat s'est aussi prononcé sur les indemnités et demande l'élargissement des indemnités de classes spéciales aux écoles franco-arabes et aux conseillers pédagogiques en arabe, l'octroi d'une indemnité aux personnels du niveau central et dans les circonscriptions déconcentrées, l'indemnisation de sujétion pour les cases des tout-petits.

Recrutement et infrastructures

Le SELS réclame un recrutement suffisant de personnel enseignant au niveau préscolaire, élémentaire et moyen-secondaire, la résorption des abris provisoires, l'allocation de budgets adéquats aux écoles élémentaires. Il demande au gouvernement de prendre en considération leurs revendications et à s'ouvrir aux négociations, et espèrent une réponse rapide et efficace pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants.

