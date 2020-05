Précarité due à la pandémie du Coronavirus : le cri de détresse des Sénégalais établis au Burundi et au Rwanda Les familles des Sénégalais établis dans la Diaspora suivent avec angoisse l’évolution de leur situation. Mais au moment où les regards sont souvent tournés vers l’Occident, des cris issus de l’Afrique subsaharienne parviennent à Leral.net

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mai 2020 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|

Des Sénégalais au Burundi et au Rwanda ont lancé un appel à l’aide, sollicitant en urgence une réaction de nos autorités

La pandémie du Coronavirus a plongé beaucoup de familles dans la précarité, surtout celles qui vivent essentiellement de l’envoi de leurs fils vivant à l’étranger.

Au Burundi et au Rwanda des compatriotes très touchés dans leurs activités avaient porté leurs espoirs sur le fonds d’aide prévu par l’Etat du Sénégal. Mais las de courir derrière ce qui ressemble à une lueur, ils ont adressé un signe de détresse indiquant à Leral.net qu’ils n'ont reçu à ce jour aucune aide.:

Inscrits depuis plus d’un mois sur la plateforme forcecovid19, ils ont valsé pendant des semaines, mais rien…

« Nous appelons nos autorités à l'aide, nous sommes dans des situations difficiles à cause du coronavirus. Et nous valsons derrière nos ambassades, sans aucun signe rassurant. Diabaneté naniou ba soone (Nous sommes fatigués de ces va-et-vient inutiles qu’on nous inflige) », ont-ils crié.

Qu’en pense le Comité de suivi ? Ou ses pouvoirs ne sont-ils pas élargis aux Sénégalais établis à l’étranger ?

Réponse très attendue des émigrés sénégalais…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos