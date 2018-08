Précisions de Sonatel sur des allégations sans fondements

Dakar, 1er août 2018. Plusieurs sites publient depuis le mardi 31 juillet 2018 un article intitulé « La SONATEL au cœur d’un gros scandale » dans lequel Sonatel est directement et nommément citée et injustement mise en cause.



Sonatel tient à préciser que les allégations contenues dans l’article sont sans fondements.



Le Groupe Sonatel n’est cité dans aucune « procédure pénale d’une quelconque information judiciaire ». Il n’est pas impliqué dans une « cession illicite de données personnelles ». Sonatel n’est pas non plus liée à « des infractions commises par le biais de système informatisés » et encore moins à un « délit d’associations de malfaiteurs avec la Société OFM Sénégal ».



Sonatel assure qu’elle prend toutes les garanties sur la confidentialité et impose à ses prestataires des engagements sur le respect de la législation sur les données personnelles de ses clients.



Tous les dossiers portant sur les données personnelles de ses clients, nécessitant une déclaration ou une autorisation, sont systématiquement soumis à l’appréciation préalable de la Commission de Données Personnelles (CDP).



Nous vous prions de noter que Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS), Établissement de Monnaie Electronique, est une Filiale de Sonatel créée en 2015, agréée par la BCEAO et dispose d’une licence en bonne et due forme pour exercer ses activités.



Nous vous saurions gré des dispositions que vous voudrez bien faire prendre pour porter ces précisions à l’attention de vos lecteurs et éviter ainsi toute confusion.



Le Directeur de la Communication Institutionnelle et des Relations Extérieures