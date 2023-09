Prélude au Magal de Touba : Une forte délégation du PDS à Touba, ce vendredi

En prenant la parole, Mamadou Lamine Thiam a transmis les salutations chaleureuses et les ziarras du Président Abdoulaye Wade et du candidat Karim Meissa Wade au Khalife général des Mourides.



Le communiqué reçu ajoute que chef de la délégation a transmis les remerciements du Président Wade et du candidat Karim Wade, pour son soutien durant toutes ces années. Mamadou Lamine Thiam a aussi rappelé au Khalife Général, les préoccupations qui avaient été soulevées lors de la précédente visite du parti, et qui portaient sur la paix, la stabilité du pays, mais aussi la situation de leur candidat en exil.



Lamine Thiam a précisé qu’aujourd’hui, force est de reconnaître que toutes ces sollicitations de prières sont devenues réalités ou sont en passe de le devenir. En terminant son propos, Mamadou Lamine Thiam a demandé au Khalife général de prier pour un retour triomphal de Karim Wade au Sénégal.



Le Khalife, en recevant la délégation, a demandé si Karim Wade était de retour et a dit que ce dernier est attendu. Il a rappelé une fois encore que le président Abdoulaye Wade est un "Magoum Mourid", que son engagement envers la communauté mouride n'est plus à démontrer. Le Khalife, pour terminer, a prié pour le président Abdoulaye Wade, pour le candidat Karim Wade et pour la délégation.



Par la suite, la délégation s'est rendue auprès de Serigne Issakha Mbacké, frère du Khalife, puis auprès du porte-parole de la confrérie mouride Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, qui est revenu longuement sur l'œuvre immense et inoubliable du président Abdoulaye Wade, pour le Sénégal en général et la communauté mouride en particulier.