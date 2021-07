Prémices d’une 3e vague Covid-19: 356 nouveaux cas, 05 décès, 20 malades en réanimation Le ministère de la Santé a rapporté, mercredi, 356 contaminations au coronavirus et 05 décès liés à la maladie enregistrés au cours des dernières 24h.

Ces nouveaux cas proviennent des résultats de 2388 tests réalisés, soit un taux de positivité de 14,91%, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.



Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 127 cas contact suivis par les services sanitaires et 229 issus de la transmission communautaire répertoriés à Dakar (205) et dans les autres régions (24).



Le ministère a annoncé que 73 patients suivis ont été déclarés guéris tandis que 20 cas graves sont pris en charge par les services de réanimation.



Cinq (05) décès ont été enregistrés, mardi.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 44 436 cas positifs dont 41 906 guéris, 1 183 décès et 1346 patients encore sous traitement.



Concernant la vaccination, le ministère a rapporté que 541 018 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février 2021.











APS



