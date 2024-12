Premier Forum économique Gambie-Sénégal : Un tournant historique pour le commerce et l'investissement entre les deux nations Le Sénégal et la Gambie s'apprêtent à franchir une étape majeure dans leurs relations économiques et commerciales. Ce jeudi 19 décembre 2024, le SDKJ International Conference Centre à Bijilo, accueille le tout premier Forum économique, commercial et d'investissement Gambie-Sénégal. Cet événement historique, réunira une délégation de haut niveau du gouvernement sénégalais, conduite par le Premier ministre SE Ousmane Sonko, ainsi que des entreprises influentes des deux nations.

Une rencontre inédite pour une collaboration renforcée

C'est la première fois qu'une délégation aussi importante, tant sur le plan gouvernemental que commercial, se rendra en Gambie pour des discussions stratégiques sur le commerce et l'investissement. Les dirigeants des deux pays entendent poser les bases d'une coopération pragmatique et directe, en dépassant l'approche traditionnelle centrée sur les discours et les présentations souvent longues à traduire en actions concrètes.



Objectifs ambitieux pour un partenariat durable

Organisé en collaboration par la GiEPA (Agence gambienne de promotion des investissements et des exportations), le Haut-Commissariat de Gambie au Sénégal et l'APIX (Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal), le forum vise plusieurs objectifs :



- Renforcer les relations bilatérales existantes entre les deux pays.

- Promouvoir le commerce et les investissements au sein de la sous-région.

- Soutenir la mise en œuvre effective du protocole de la CEDEAO sur le commerce, la libre circulation des personnes, des biens et des services.

- Encourager le partage de connaissances et de meilleures pratiques entre les deux agences de promotion des investissements.



Une cérémonie riche en symboles



Parmi les temps forts, le forum accueillera le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en tant qu'invité d'honneur, accompagné d'une délégation composée de plus de dix ministres sénégalais. Du côté gambien, l'événement sera présidé par Son Excellence Muhammed BS Jallow, vice-président de la République, entouré de membres du Cabinet gambien, ainsi que d'éminentes personnalités des secteurs public et privé.



En clôture, un dîner de gala culturel célébrera cette collaboration renouvelée, marquant le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays.



Une opportunité à saisir pour la sous-région



Le Forum économique Gambie-Sénégal promet d'être un levier puissant pour dynamiser le commerce et l'investissement bilatéral, tout en consolidant les liens entre les deux voisins ouest-africains. Ce cadre d'échanges pourrait également inspirer d'autres initiatives similaires dans la sous-région, contribuant ainsi à une intégration économique renforcée au sein de la CEDEAO.



