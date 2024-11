Premier League : À domicile Manchester City se fait humilier par Tottenham Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2024 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

Angleterre Atlanticactu/ Londres/ Babalaye Ndiaye Méconnaissable pendant les 99 minutes de la rencontre, Manchester City se fait massacrer à domicile face à Tottenham et enchaîne une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Poursuivi par Chelsea et Arsenal dans la course à la deuxième place de Premier League, Manchester City a concédé aujourd’hui de précieux points. Lourdement défait par les Spurs (0-4). Manchester City devait impérativement s’imposer face à son adversaire du jour pour souffler un peu. Une victoire aujourd’hui leur permettrait aussi de réduire l’écart avec Liverpool, leader avec 28 points, et de revenir provisoirement à deux unités avant le déplacement des Reds à Southampton, dimanche. Mais depuis sa victoire contre Southampton (1-0) le 26 octobre dernier, le club mancunien enchaîne une série noire de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues (Tottenham, Bournemouth, Sporting, Brighton). Une situation inédite dans la carrière de Pep Guardiola, qui subit de plein fouet l’absence de Rodri. Une situation que Tottenham, dans le ventre mou du Championnat, espérait bien en tirer parti. Triste prestation de Manchester City aujourd’hui, qui continue ainsi sur sa mauvaise série. En dépit de quelques tentatives en seconde mi-temps, le club n’a jamais su reprendre le contrôle du match et a concédé une défaite méritée. Tottenham, solide et opportuniste, a maîtrisé son sujet du début à la fin, laissant peu de chances aux Sky Blues. Grâce à leur victoire, les Spurs remontent à la 6e place du classement de Premier League avec 19 points. De son côté, City reste bien le dauphin de Liverpool avec 23 points, mais voit son écart avec le leader s’agrandir.



