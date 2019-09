Premier League - Chelsea/Liverpool: Pourquoi Sadio Mané n'a pas joué la fin de la partie? En déplacement à Stamford Bridge, l'international sénégalais Sadio Mané et son équipe Liverpool ont battu hier, Chelsea sur le score de 2 buts à 1, un match âprement disputé et comptant pour la 6e journée en championnat. Mais pourquoi, l'international Sénégal n'a pas joué la fin du match, une question à laquelle son entraîneur a apporté des réponses.

Sadio Mané et les Reds enchaînent un sixième succès consécutif en autant de journées en championnat d’Angleterre grâce à leur avantage construit en première période face à Chelsea de Frank Lampard.



Avec une légère blessure, Sadio Mané a été remplacé par James Milner à 20 minutes de la fin. Il s'agit d'une blessure légère, en à croire son entraîneur. Avec des séances de massage et une bonne récupération, l'international sénégalais pourrait très vite retrouver sa forme habituelle et répondre convenablement pour les prochaines sorties, à l'appel de son entraîneur Jurgen Klopp.



Liverpool occupe actuellement, la tête du classement avec 18 points plus 12 tandis que son adversaire du jour se retrouve à la 11e place, avec 8 points moins 1.



Les Reds vont en découdre ce mercredi à MK Dons en Coupe de la Ligue et le samedi contre Sheffield United, en championnat.

