Premier League : Iliman Ndiaye défie Manchester City et brille Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 16:28

Angleterre Atlanticactu/ Everton/ Saliou Ndong Pour l’ouverture du Boxing Day ce jeudi 26 décembre, Manchester City accueillait Everton. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul 1-1. Les Skyblues avaient pourtant pris l’avantage dès le début de la rencontre grâce à un but de Bernardo Silva à la 14e minute. Cependant, Everton a répliqué avant la mi-temps avec un superbe geste technique d’Iliman Ndiaye à la 36e minute. Le Sénégalais a contrôlé le ballon sur le côté gauche de la surface avant de conclure d’une reprise de l’extérieur du pied. Everton reste 15e avec 17 points, tandis que Manchester City se place 6e avec 28 points.



