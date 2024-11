Premier League: Le Daily Mail révèle dans un livre pourquoi Sadio Mané a quitté Liverpool Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Novembre 2024 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans le livre « Chasing Salah », le Daily Mail a révélé l’une des raisons qui a poussé Sadio Mané à quitter Liverpool. Le média anglais fait savoir que l’attaquant des Lions du Sénégal se considérait sous-estimé par rapport à Mohamed Salah. « Il aurait même demandé au staff de Liverpool de compter le nombre de buts que Salah a marqué grâce à son aide. Mané aurait également été agacé par le fait que Salah frappait les penaltys quand James Milner n’était pas sur le terrain, ce qui lui permettait d’augmenter son nombre de buts. Un membre anonyme du staff de Liverpool d’alors aurait déclaré : « Sadio voyait de plus en plus Mo comme un rival. » Du coup, les deux joueurs s’évitaient activement », rapporte le livre. La tension entre Mo Salah et Sadio Mané était réelle. Ils étaient loin d’avoir la meilleure relation. L’égyptien n’était pas ravi du traitement que Jurgen Klopp accordait au sénégalais. Il jugeait que l’entraîneur allemand favorisait souvent Sadio Mané, parce qu’il était sa recrue phare. Mais tout a éclaté lors d’un match à Burnley, en août 2019. Sadio Mané a réagi avec colère lorsqu’il a été remplacé par Klopp peu de temps après avoir été ignoré par Salah alors qu’il était dans une meilleure position devant le but. Selon le livre, Klopp a minimisé l’importance de la réaction de Mané, mais aurait convoqué les deux joueurs à une réunion la semaine suivante pour tenter de calmer la situation. Cependant, Salah n’avait pas aimé la réaction de Klopp, considérant que l’entraîneur avait pris position pour le Sénégalais.



Source : https://senemedia.com/annonce-76695-premier-league...

