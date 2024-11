Premier League : Manchester United corrige sévèrement Leicester Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Angleterre Atlanticactu/ Manchester/ Babalaye Ndiaye Ça va bien mieux à Man U. Les Mancuniens ont aisément battu le promu Leicester (3-0) à Old Trafford lors de la 11e journée du championnat d’Angleterre, dimanche, à la veille de la prise de fonction du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Les Reds coachés par Van Nistelrooy ont dominé logiquement Leicester (3-0) dimanche pour le compte de la 11e journée, leur quatrième match sans défaite depuis le limogeage d’Erik ten Hag et l’intérim de Ruud van Nistelrooy avant l’arrivée de Ruben Amorim sur le banc à partir de la semaine prochaine. Man U reste 13e, mais revient provisoirement à trois points de la 5e place de Chelsea. Manchester United a marqué 3 buts ou plus lors d’un match de Premier League à Old Trafford pour la première fois depuis mai. Le capitaine Bruno Fernandes a montré la voie du but (17e, 1-0), provoqué un but contre-son-camp (38e, 2-0) et réussi une passe décisive pour Alejandro Garnacho (82e, 3-0.



