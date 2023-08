Premier League : Nicolas Jackson ouvre son compteur but avec Chelsea ! Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

Les Londoniens se sont imposés (3-0) face à Luton Town avec un but du sénégalais Nicolas Jackson (75e) et un doublé de Raheem Sterling (17e, 68e.)



La première victoire de l’équipe de Mauricio Pochettino après trois journées de Premier League (une défaite et un nul.) Mais surtout un ouf de soulagement pour Jackson arrivé cet été chez les Blues en provenance de Villarreal avec la lourde tâche d’être le numéro 9 de Chelsea.



L’attaquant des Blues tient enfin son premier match référence au sein de sa nouvelle formation et en PL. Chelsea après un mercato XXL pointe provisoirement à la 8eme place du championnat avec 4 points.

