Premier League : Quand des arbitres reconnaissent deux erreurs de la VAR Rédigé par leral.net le Mardi 14 Février 2023 à 09:57 | | 0 commentaire(s)| L’organisme qui représente les arbitres professionnels anglais, le PGMOL, a admis ce dimanche 12 février 2023, dans un communiqué, que deux erreurs avaient été commises samedi par la VAR au détriment d’Arsenal et de Brighton, lors de la 23e journée de Premier League.

Le principal responsable de l’arbitrage anglais, « Howard Webb, a contacté Arsenal et Brighton, pour reconnaître et expliquer des erreurs significatives, lors du processus d’utilisation de la VAR lors de leurs matches respectifs », écrit le PGMOL.



« Les deux incidents sont dus à des erreurs humaines », ajoute l’organisme, sans entrer dans les détails. En l’occurrence, un porte-parole du PGMOL a expliqué au "Mail on Sunday", que la VAR n’avait pas vérifié une éventuelle position de hors-jeu du passeur décisif sur l’égalisation de Brentford contre Arsenal (1-1), qui aurait dû entraîner l’annulation du but.



La conséquence directe de cette erreur est qu’Arsenal ne compte que six points d’avance sur Manchester City au lieu de huit, avant le match des tenants en titre contre Aston Villa dans l’après-midi (17 h 30) et avant le choc entre les deux équipes mercredi prochain.



Le club de Brighton a, lui, confirmé dans un communiqué que le PGMOL s’était excusé pour l’annulation d’un but de l’Équatorien Pervis Estupinian contre Crystal Palace (1-1) pour hors-jeu, alors que la ligne de référence n’avait pas été alignée sur le dernier défenseur des Londoniens.













Wiwsport

