Premier League : Sadio Mané sacré meilleur joueur de la saison par les supporters.

L’international sénégalais a réuni un total de 41 % des voix, lui permettant d'être sacré meilleur joueur de la Premier League par les supporters réunis autour du championnat Anglais. Mané devance ainsi le milieu offensif de Manchester City Kevin De Bruyne avec 27 % des voix et son coéquipier Trent Alexander-Arnold 17 %.



Avec ses 18 buts et 9 passes décisives en 35 matches de PL, le Sénégalais se console avec cette distinction après avoir vu le titre de meilleur joueur de la saison lui échapper à la faveur de Kevin De Bruyne au terme de sa belle saison ponctuée par 13 buts et 20 passes décisives.

