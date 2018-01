Premier League - Thierry Henry tente d’éteindre la polémique Sanchez

Bien malgré lui, Thierry Henry s’est retrouvé au cœur de l’échange, officialisé lundi, entre Arsenal et Manchester United. La faute à une petite phrase d’Alexis Sanchez, envoyé chez les Red Devils contre Henrikh Mkhitaryan, qui a mis le feu aux poudres. A l’heure de quitter les Gunners, l’attaquant chilien (28 ans) a expliqué avoir eu une "conversation" avec l’ex-attaquant français, qui lui a expliqué avoir "changé de club pour les mêmes raisons" que lui, en 2007, lorsqu’il a filé au FC Barcelone.



Des raisons qui, on l’imagine, sont essentiellement sportives, Arsenal ne luttant plus pour le titre de champion d’Angleterre depuis plusieurs années. Suffisant pour mettre en colère certains supporteurs, qui ont aussitôt réclamé aux dirigeants de retirer la statue de "Titi" érigée devant l’Emirates Stadium. Pour tenter d’éteindre l’incendie, le meilleur buteur de l’histoire du club anglais s’est fendu mardi d’un bref message sur son compte Instagram, assurant qu’il n’avait jamais conseillé Alexis Sanchez.



"Je sais que je n’ai pas besoin d’expliquer ça à la majorité des fans d’Arsenal, mais contrairement aux rumeurs, je n’ai à aucun moment dit à Alexis Sanchez de quitter Arsenal, s’est-il ainsi justifié. Je n’avais aucune idée qu’il allait signer à Manchester United jusqu’à ce que je le voie dans les journaux, comme vous tous." Une mise au point nécessaire de l’ancien international tricolore (40 ans) qui, en tant que consultant pour Sky Sports, n’est pas toujours tendre avec Arsène Wenger et les Gunners.









Football.fr