Premier acte d’indiscipline sur la voie du Brt : Un camion conteneur force le passage et fait des dégâts Moins d’une semaine après la mise en circulation du Bus rapid transit (Brt), des actes d’indiscipline sont déjà notés, malgré la campagne de sensibilisation auprès des conducteurs et usagers de la route, sur les voies réservées à ce nouveau transport en commun.

Bes Bi qui partage l’info renseigne que ce dimanche, un incident a eu lieu sur la route empruntée par le Brt à Liberté 6, en direction de Grand Yoff. Un camion conteneur tente de forcer le passage, causants des dégâts matériels à cette station.



Dans des vidéos amateurs largement partagées sur les réseaux sociaux, les témoins de la scène rapportent que le conducteur du camion a ignoré les signaux de circulation et a tenté de s’engager sur la voie du Brt, nous dit le journal qui rappelle :



Pourtant, lors de la réunion préparatoire de la mise en circulation du Brt, le 13 mai, le gouverneur de Dakar avait averti.



«Ce couloir est dédié au Brt, donc on n’acceptera point qu’un corps étranger puisse y évoluer. Et par rapport à cela, des instructions fermes ont été données et des dispositions claires, nettes et précises prises pour que ces choses-là soient bannies et que véritablement qu’on évite des accidents», avait dit Alhassane Sall.



