Premier album solo : Talla Btb veut s’ouvrir au monde à travers "Adn"

Pour déchiffrer le code génétique de la vie et de l’humanité, Talla Btb, membre du groupe Akatsuki Sn des Parcelles assainies, vient de lancer son premier album solo intitulé « Adn ». Dans cet opus de 16 titres produit par son label Be The Business, le rappeur « New school » y aborde des sujets tels que l’estime de soi, l’amour, la spiritualité mais aussi les tracas de la vie quotidienne. Un mélange de sonorités et de styles qui reflète l’image que veut incarner le jeune artiste aux yeux du grand public.

C’est un rêve de gosse qui vient de se réaliser pour Talla Btb avec la sortie de son premier album solo « Adn ». Les interminables sessions studio et nuits blanches du rappeur sénégalais originaire des Parcelles assainies ont abouti, le 20 janvier dernier, à un magnifique opus de 16 titres, jusque-là très bien accueilli par le public du hip-hop Galsen. « J’ai toujours rêvé de ce moment, c’est-à-dire sortir un album que j’ai moi-même produit. Depuis que je suis dans le hip-hop, j’ai toujours voulu avoir mon propre label, enregistrer, mixer et masteriser mon opus. Et aujourd’hui, c’est chose faite », se réjouit le patron de Be The Business (Btb). Mouhamadou Seck de son vrai nom -l’artiste membre du groupe Akatsuki Sn- qui avait émerveillé le monde du hip-hop avec son titre « Wérëdi », refait donc surface avec un projet qu’il cuisinait depuis plusieurs années. En effet, le rappeur âgé de 26 ans soutient qu’il avait en tête de sortir son premier album solo avant même de se lancer dans « P.A Universal » de son groupe. « J’ai voulu sortir cet album en 2018. Mais, à cette époque, je n’avais pas les moyens. En plus, il y avait eu beaucoup d’événements qui m’ont obligé à le mettre en pause et à me concentrer sur le projet d’Akatsuki Sn. C’est seulement en 2021 que je me suis remis à enregistrer, et je peux dire donc que ça m’a pris presque deux ans à le produire », confie Talla Btb.

À la conquête d’autres horizons

Dans cet opus de 16 titres produit par son propre label Be The Business en partenariat avec Hikhop Music, le rappeur de la « New school » y aborde des sujets tels que l’estime de soi, l’amour, la spiritualité, mais aussi les tracas de la vie quotidienne. « Déjà sur le titre de l’album, j’ai voulu styliser « Adouna » (le monde) en l’écrivant « Adn ». C’est une manière pour moi de montrer que tout tourne autour de la vie et de l’humanité, mais que chacun de nous a son propre vécu, sa propre histoire. Comme chacun a aussi son Adn (acide désoxyribonucléique) qui lui est propre », explique Mouhamadou Seck. C’est pourquoi, selon lui, dans des titres comme « Diangat » ou encore « God is the light », le jeune rappeur invite à une perpétuelle remise en question pour cerner le sens même de la vie. Dans « Adn », Talla Btb a également véhiculé des messages d’espoir et de persévérance, comme dans le troisième track « Motivation » où il relate un peu son parcours parsemé d’embûches. On peut également trouver des morceaux « egotrip » (style de musique qui permet à l’artiste de faire sa promotion, de se mettre en avant devant son public) à l’image de « On fait tout ça » et « Flex » dans lesquels l’artiste fait étalage de tout son talent.

En explorant donc plusieurs genres de musique hip-hop, du rap au RnB en passant par la soul, le rappeur membre du groupe Akatsuki Sn entend montrer sa polyvalence pour exporter au mieux son savoir-faire. Ses prods qu’il conçoit lui-même à travers son label Be The Business (Btb) et les différents featurings qu’il a pu faire dans cet album témoignent de son ouverture vers d’autres horizons culturels. « Ce projet est un mélange de sonorités et de styles qui reflète un peu l’image que je veux incarner aux yeux du grand public. Car mon ambition, c’est de contribuer à exporter le rap à l’international. C’est pourquoi je pense qu’aujourd’hui, je peux jouer l’album « Adn » partout dans le monde. Devant un public américain, un public français ou même un public ghanéen. Et c’est ça l’objectif », espère Talla Btb.

En pleine promotion de son premier album solo, le jeune rappeur prévoit de faire le tour des radios pour présenter l’opus « Adn » au grand public. Talla Btb compte également initier une série de concerts, partout dans le pays, afin de partager avec ses fans sa vision de la vie.

Papa Alioune NDIAYE

Source : https://lesoleil.sn/premier-album-solo-talla-btb-v...