Premier rapport sexuel pour un homme de 44 ans...grâce à une greffe de pénis

Depuis sa naissance, Andrew Wardle souffre d'exstrophie vésicale. Il est né sans pénis et avec une seule testicule. Il a en outre des problèmes rénaux.



Cette malformation rare qui touche 1 homme sur 20 millions, l'a rendu dépressif : il a déjà tenté à deux reprises de se suicider.



En 2012, un urologue lui a proposé de lui greffer un pénis, une chirurgie qui a duré 5 ans et qui lui a coûté 57.000 euros.



L'opération a été effectuée le 22 juin dernier à l'University College Hospital de Londres.



La greffe s'est bien déroulée et a été pratiquée comme pour les cas de transsexuels voulant changer de sexe.



Son pénis artificiel sera pleinement opérationnel d'ici six semaines. Le patient, âgé de 44 ans, et sa compagne, avec qui il est en couple depuis longtemps, ont d'ailleurs dit appréhender le moment fatidique.