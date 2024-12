Première admission des civils littéraires à l’École de l’Armée de l’air Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ École de l'Armée de l'air/ Saliou Ndong

La cérémonie de sortie de la 14e promotion de l'École de l'Armée de l'air s'est tenue le samedi 21 décembre 2024, sur la légendaire Place d'Armes de la Base École de Thiès. Cette institution se consacre à la formation dans les métiers de l'aéronautique, tant militaire que civil.

Pour la première fois, l'école a accueilli des civils à formation littéraire, en leur proposant des spécialités en administration, sécurité-incendie-sauvetage (Ssis) et gestion des hydrocarbures. Ce groupe de civils littéraires fait partie des 77 élèves sous-officiers sénégalais, dont 7 filles, formant la 14e promotion du Brevet élémentaire de maintenance aéronautique.

Ces jeunes, sélectionnés à travers deux concours nationaux très exigeants – 44 par voie directe et 33 par voie professionnelle – ont intégré la Base École de Thiès depuis le 9 septembre 2024. Ils y ont complété leur initiation aux traditions de l'école et leur formation initiale en tant que combattants.

Le colonel Ousmane Ngom, commandant de l'École de l'Armée de l'air, s'est adressé à la promotion en leur rappelant l'importance de leur engagement volontaire envers la patrie. Il les a félicités pour avoir surmonté les nombreux défis physiques et moraux, et les a exhortés à rester fermement engagés et à demeurer fidèles aux valeurs représentées par leur drapeau.



Source : https://atlanticactu.com/premiere-admission-des-ci...

