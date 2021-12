Première édition de Youth Connekt Sahel Forum: Madame Néné Fatoumata Tall revient sur les enjeux d’une importante initiative

Co-organisée avec le programme des Nations unies pour le développement( PNUD) et le Hub Youth Connekt Sahel, la première édition « Youth Connekt Sahel Forum » s’est ouverte mardi à Dakar.

Madame Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse dans son discours, revient ici sur cette importante plateforme ainsi créée, qui vise à mettre en commun des initiatives de promotion et d’accompagnement de la jeunesse africaine, afin de leur offrir un outil de visibilité pour le progrès, mais surtout, de renforcer leurs capacités et réveiller le leadership en eux.



